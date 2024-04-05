Селяни будують дім, поки воїн проходить реабілітацію

На Тернопільщині селяни будують новий дім для бійця, який на війні втратив обидві ноги. 35-річний Степан Коцюб на початку січня 2024 року отримав важке поранення. В його бліндаж прилетів снаряд. В чоловіка діагностували розриви внутрішніх органів, осколками посікло голову, перелом руки та пошматувало ноги. Житель Тернопільщини досі проходить лікування та реабілітацію. Поки він ще не повернувся в рідне село, то місцеві жителі будують для нього дім.

Масштабне будівництво будинку для важкопораненого військового відбувається в селі Виноградне Чортківського району (колишнього Заліщицького), повідомляє місцеве видання «Чортків. City». 35-річного Степана Коцюба мобілізували до війська 7 березня 2023 року. Після місяця навчання чоловік потрапив на фронт. Був стрільцем-санітаром, вивозив з поля бою поранених і загиблих. На початку січня 2024 року житель Тернопільщини отримав важке поранення від прямого попадання у бліндаж.

Поранений Степан Коцюб в госпіталі

«Розірвало деякі внутрішні органи, осколки посікли голову, спину, отримав перелом руки, але найгірше – втратив обидві кінцівки вище колін. До того ж руку недобре склали, днями зробили ще одну операцію», – розповіла староста Зозулинецького старостинського округу Надія Мандзюк.

Чоловік лежав в лікарнях Дніпра, Вінниці, Львова. Родичі та односельчани не раз відвідували його в медзакладах. Його друзі та знайомі з села, коли почули про біду, то запропонували збудувати Степану новий будинок. До того, як піти воювати, він разом з матір’ю жив в старенькій глиняній хаті. Цей дім не пристосований для пересування на кріслі колісному.

Староста Надія Мандзюк разом з матір'ю бійця Василиною Коцюб

На зборах села вирішили, що краще добудувати цегляний будинок, який ще на початку 90-их років почав зводити батько Степана. Дім стоїть на околиці села.

«У 2009 році батько Степана Коцюби помер, так і не закінчивши будову. Лише встиг поставив коробку і накрив шифером. Матір, Василина Коцюба, на свою зарплату в клубі не могла потягнути будівництво, треба було ставити єдиного сина на ноги. Тож недобудована оселя стояла досі пусткою», – розповіла староста округу Надія Мандзюк.

Новий будинок для бійця в селі Виноградне

Будівництво почали після того, як зійшов сніг. На початку березня до будинку сходилося 70 селян. Одні працювали на розчищенні території, інші підбивали стелі, стелили на горищі утеплювач, копали криницю і рів під трубу й електрокабель до неї. Потім поставили вікна, вхідні двері, поштукатурили стіни й залили стяжку. В будинку передбачено дві спальні, кухня, коридор, велика ванна кімната, щоб туди можна було заїздити кріслом колісним.

«Є у нашому селі проектант Іван Стронський, під його умілим керівництвом хлопці працюють, звичайно, враховуються усі побажання молодого господаря. Ще один майстер на всі руки Іван Ільніцький. Він в цьому будинку днює і ночує. Він і будує, і мурує, і верхи кладе, і криниці копає», – додала Надія Мандзюк.

Електрику підвести до будинку планують найближчим часом, а газ має бути до зими. Над умеблюванням й інтер’єром оселі ще роздумують. Гроші на весь ремонт місцеві люди збирають і в селі, і в громаді. Чимало односельчан, які зараз за кордоном, надсилають перекази. Вчителі із Зозулинської школи скинулись колективом також міська рада виділила 30 тис. грн і депутати обіцяють ще виділити. Активно долучилися волонтери. Волонтерка Марія Войцеховська привезла чоловіку крісло колісне з електронним управлінням на пульті, ще дістала ліжко й електричну плиту для будинку.

Зараз Степан Коцюб проходить реабілітацію в Трускавецькому санаторії. Скільки ще там перебуватиме – невідомо, однак в селі планують звершити повністю ремонт будинку до його повернення.