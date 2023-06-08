Медики наразі їх стан оцінюють як стабільний

На Тернопільщині сім'я з жінки, чоловіка та 4-річної дитини отруїлася чадним газом. Нещасний випадок трапився в Бережанах увечері. Людей медики доправили до лікарні, де надали їм усю необхідну допомогу.

Першою недомагання, запаморочення і нудоту відчула жінка. Пізніше жителька Бережан помітила, що і її дитині теж стало зле. Недобре почувався і чоловік. Родина викликала бригаду швидкої допомоги. Фельдшера, які прибули на виклик, попередньо діагностували у потерпілих отруєння чадним газом.

Жінку, чоловіка та їхню 4-річну доньку автомобілем швидкої доправили до Бережанської центральної лікарні, повідомили ZAXID.NET в головному управлінні ДСНС в Тернопільській області. Там медики надали їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що нещодавно, 6 травня, побідний випадок трапився у Львові. В квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Генерала Чупринки отруїлись чадним газом 37-річна матір та її діти – 7-річна дівчинка і 4-річний хлопчик. Постраждалих доправили в дитячу лікарню святого Миколая Першого медоб'єднання Львова.