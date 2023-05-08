У суботу ввечері, 6 травня, у квартирі багатоповерхового житлового будинку на вул. Генерала Чупринки отруїлись чадним газом 37-річна матір та її діти – 7-річна дівчинка і 4-річний хлопчик. Про це у понеділок, 8 травня, повідомили у Львівській міській раді.



Постраждалих доправили в дитячу лікарню святого Миколая Першого медоб'єднання Львова. Як уточнили у медзакладі, матір з дітьми наразі отримують медичну допомогу, зокрема проходять сеанси баротерапії (насичення організму киснем).

Як повідомляють у Львівській міській раді, загалом від початку року у місті зафіксували 27 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 53 людини, з них 16 – діти. На жаль, одна людина загинула. Причинами цих отруєнь стало недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

«Фахівці вкотре наголошують, що основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади опалення, через вікно, двері та вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові коти чи колонки тощо, то цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів», – йдеться у повідомленні Львівської міськради.