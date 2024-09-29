Водійка та пасажирка Hyundai загинули на місці

На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою DAF загинула водійка Hyundai і її пасажирка. Водія вантажівки з травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у суботу, 28 вересня, на автодорозі поблизу села Підлісці Кременецького району. Близько 21:30 39-річна мешканка села Колосова за кермом автомобіля Hyundai Tucson, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі вантажному автомобілю DAF. Внаслідок аварії водійка позашляховика та 36-річна пасажирка загинули на місці. Водія вантажівки з травмами госпіталізували в лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху , що спричинили смерть потерпілого) ККУ.