ДТП трапилась у селі Ріпчиці, біля Меденичів, у суботу, 28 вересня

На Львівщині водій Nissan Primera злетів у кювет, перекинувся загинув. Його тіло з пошкодженого автомобіля деблокували рятувальники.

Як повідомили у ДСНС, аварія трапилась у суботу, 28 вересня, близько обіду. О 12:14 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Ріпчиці Дрогобицького району водій не впорався з керуванням з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій загинув. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та розтискача деблокували з понівеченого автомобіля тіло 24-річного водія Nissan Primera. Обставини ДТП встановлює поліція.