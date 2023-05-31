Медики лише констатували смерть чоловіка

На Тернопільщині трактор перекинувся та впав на тракториста. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Медики повідомили про нещасний випадок в поліцію і зазначили, що аварія трапилася на подвір'ї водія.

Дорожньо-транспортна пригоди сталася 30 травня близько 11:30 в селі Лідихів Бережанської громади. Господар завів свій трактор і намагався виїхати з власного подвір'я. Однак не впорався з керуванням, і транспортний засіб перевернувся.

«За попередніми даними, 65-річний чоловік, виїжджаючи із власного господарства на тракторі Т-25, не впорався з керуванням і як результат – техніка перекинулася і смертельно травмувала водія», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Родичі чоловіка на місце аварії викликали бригаду швидкої допомоги. Однак медики лише констатували смерть тракториста. Правоохоронці, котрі теж виїжджали на оформлення ДТП внесли факт аварії в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 ККУ (порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини).

Нещодавно в Бережанській громаді трапилася ще одна смертельна аварія з трактором. На дорозі в селі Шибалин в результаті ДТП одна людина загинула, ще двоє з різними травмами потрапили в лікарню. Легковий автомобіль спочатку допустив зіткнення з трактором, а пізніше врізався у вантажівку.