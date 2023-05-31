У Яворові судили місцевого мешканця, який п'яним вчинив аварію, з місця ДТП втік, а потім ще й напав на патрульну поліцейську. Чоловік вдарив інспекторку кросівком в обличчя і завдав їй легких тілесних ушкоджень.

Як відомо з матеріалів справи, за напад на поліцейську судили безробітного яворівчанина Володимира Павлиська. У вересні минулого року п'яний Володимир Павлисько, керуючи вночі автомобілем ВАЗ 21103, вчинив аварію і втік. Патрульні виявили та затримали його вже на трасі Львів-Краковець.

«З метою уникнення відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення, [Володимир Павлисько] вчинив шарпанину із т.в.о. командира взводу Управління патрульної поліції та старшим інспектором роти, які в цей час виконували свої службові обов'язки», – йдеться у вироку суду.

Під час конфлікту п'яний водій вдарив патрульну, старшу інспекторку роти в обличчя кросівком, який, ймовірно, зняв з ноги.

«Наніс підошвою кросівка, який знаходився в цей час у нього в руках, удар в ділянку голови, заподіявши садна на чолі зліва та лівій кисті, що належать до травм легкого ступеня тяжкості та не мають ознак небезпеки для життя в момент заподіяння», – йдеться у матеріалах справи.

На засіданні обвинувачений Павлисько свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, у потерпілої попросив вибачення, просив суворо не карати і не позбавляти його волі. Своєю чергою поліцеська також просила в судді обрати обвинуваченому покарання, не пов'язане з позбавленням волі, оскільки претензій матеріального та морального характеру до нього не має.

Суддя Яворівського суду Наталія Швед врахувала щире каяття та прохання поліцейської та призначила Володимиру Павлиську один рік іспитового строку. У суді також скасували арешт на кросівок фірми Columbia і повернули його Володимиру Павлиську.

Нагадаємо, вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду протягом 30 днів .