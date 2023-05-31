Водій Nissan Juke зігнорував вказівку велопатрульного і спробував його вдарити, після чого поїхав геть

Поліцейські спіймали водія Nissan Juke, який у вівторок, 30 травня, на вул. Дудаєва у центрі Львова вчинив конфлікт з велопатрульним, спробував його вдарити в обличчя, після чого втік.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, велопатрульний регулював рух на перетині вулиць Дудаєва-Стефаника. У той час на Дудаєва евакуйовували автомобіль за порушення ПДР, тому рух тимчасово перекрили.

Водій автомобіля Nissan Juke під'їхав до поліцейського і у них виник словесний конфлікт. Як видно з відео, поширеного у місцевих Telegram-каналах, під час конфлікту водій cпробував вдарити велопатрульного. А коли поліцейський дав вказівку водію вийти з автомобіля, той з місця події поїхав.

Відео з місця події (Telegram-канал Zahidwtf 24/7)

Автомобіль передали в орієнтування. Його виявили на вул. Стрийській поблизу перехрестя з вул. Науковою. За кермом перебував 69-річний чоловік, мешканець села біля Львова. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Тепер порушнику загрожує кримінальна відповідальність. Попередня кваліфікація події – опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст 342 ККУ). Максимальне покарання, яке може отримати порушник, – два роки позбавлення волі.