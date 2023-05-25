Михайло Григориченко засуджений на 5 років та 7 місяців тюрми

Жовківський районний суд виніс вирок 36-річному уродженцю Львова Михайлові Григориченку, який погрожував підірвати поліцейських гранатою, коли ті приїхали його арештувати за вчинену ним ДТП. Винуватця засудили на 5 років та 7 місяців тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, інцидент стався в березні цього року на приватному подвір’ї в селищі на Жовківщині, де проживав обвинувачений з сім'єю. Правоохоронці прибули арештувати чоловіка на виконання вироку суду, яким його було засуджено до 5,5 року позбавлення волі за скоєну раніше важку ДТП.

Натомість обвинувачений дістав з шафи гранату та почав погрожувати підірвати працівників поліції. При цьому він вимагав від правоохоронців, щоб вони покинули його господарство.

Після цього він спробував втекти від правоохоронців, сів в автомобіль та поїхав у напрямку сусіднього села, де його згодом затримали.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. За висновком експерта, граната виявилася небойовою, а імітаційно-тренувальною.

Суд визнав чоловіка винним у погрозі вбивства працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 ККУ). За сукупністю вироків йому призначили покарання у вигляді 5 років та 7 місяців позбавлення волі та позбавили права керувати транспортними засобами на три роки. Вирок ще не вступив у дію та може бути оскарженирй в апеляції.