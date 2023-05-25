П’яного водія звільнили від покарання за побиття поліцейських біля Львова
Пустомитівський районний суд Львівщини звільнив від трирічного обмеження волі Олега Богача, який побив двох поліцейських. Правоохоронці складали на водія адмінматеріали через керування авто у нетверезому стані.
Ввечері 13 лютого 2023 року у с.Пасіки-Зубрицькі Олег Богач з ознаками алкогольного сп’яніння передав керування авто пасажирці, яка також була нетвереза. Вони обоє пройшли перевірку на алкотестері, яка підтвердила, що вони були у стані алкогольного сп’яніння. Авто Олега Богача з’їхало у кювет і під час спілкування з працівниками поліції, чоловік вдарив двох правоохоронців.
У одного поліцейського Олег Богач намагався витягнути вогнепальну зброю, наніс йому численні удари руками та ногами по голові та тілу, іншого правоохоронця бив ногами.
Окрім протоколу про керування авто у нетверезому стані, проти Олега Богача порушили також кримінальну справу через насильство щодо правоохоронців. У суді чоловік визнав свою провину та просив його суворо не карати.
Справу щодо побиття правоохоронців розглядав Володимир Мусієвський, який визнав Олега Богача винним у насильстві щодо правоохоронців та призначив водію три роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.
Справу щодо нетверезого водіння розглядав Дмитро Кукса, який оштрафував чоловіка на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.