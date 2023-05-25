Пустомитівський районний суд Львівщини звільнив від трирічного обмеження волі Олега Богача, який побив двох поліцейських. Правоохоронці складали на водія адмінматеріали через керування авто у нетверезому стані.

Ввечері 13 лютого 2023 року у с.Пасіки-Зубрицькі Олег Богач з ознаками алкогольного сп’яніння передав керування авто пасажирці, яка також була нетвереза. Вони обоє пройшли перевірку на алкотестері, яка підтвердила, що вони були у стані алкогольного сп’яніння. Авто Олега Богача з’їхало у кювет і під час спілкування з працівниками поліції, чоловік вдарив двох правоохоронців.

У одного поліцейського Олег Богач намагався витягнути вогнепальну зброю, наніс йому численні удари руками та ногами по голові та тілу, іншого правоохоронця бив ногами.

Окрім протоколу про керування авто у нетверезому стані, проти Олега Богача порушили також кримінальну справу через насильство щодо правоохоронців. У суді чоловік визнав свою провину та просив його суворо не карати.

Справу щодо побиття правоохоронців розглядав Володимир Мусієвський, який визнав Олега Богача винним у насильстві щодо правоохоронців та призначив водію три роки обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Справу щодо нетверезого водіння розглядав Дмитро Кукса, який оштрафував чоловіка на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.