На площі Ринок 35-річний хуліган погрожував перехожим та поліцейським уламками дзеркала
Чоловік побив кілька дзеркал, які висіли на стінах у під'їзді
В ніч на суботу, 25 березня, на площі Ринок у Львові неадекватний 35-річний чоловік побив дзеркала у будинку та погрожував уламками перехожим та поліцейським.
Близько опівночі, патрульні отримали виклик на площу Ринок. Як повідомили очевидці, невідомий чоловік, поводився неадекватно та розбив у переході до магазину три великі дзеркала на стінах. Хуліган взяв до рук два великі уламки та погрожував людям поруч.
«Чоловік стояв з двома великими шматками дзеркал у руках в темряві та погрожував поліції та усім хто стояв поруч. Залучивши на допомогу інші екіпажі, поліцейські переконали чоловіка покласти уламки на землю і вийти з приміщення», – повідомили у поліції.
Патрульні встановили особу хулігана, ним виявився 35-річний мешканець Львівщини. Чоловіка відвезли у відділок поліції, власники майна написали на нього заяву.