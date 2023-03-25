Неадекватний чоловік потрощив дзеркала у під'їзді в центрі Львова

В ніч на суботу, 25 березня, на площі Ринок у Львові неадекватний 35-річний чоловік побив дзеркала у будинку та погрожував уламками перехожим та поліцейським.

Близько опівночі, патрульні отримали виклик на площу Ринок. Як повідомили очевидці, невідомий чоловік, поводився неадекватно та розбив у переході до магазину три великі дзеркала на стінах. Хуліган взяв до рук два великі уламки та погрожував людям поруч.

«Чоловік стояв з двома великими шматками дзеркал у руках в темряві та погрожував поліції та усім хто стояв поруч. Залучивши на допомогу інші екіпажі, поліцейські переконали чоловіка покласти уламки на землю і вийти з приміщення», – повідомили у поліції.

Патрульні встановили особу хулігана, ним виявився 35-річний мешканець Львівщини. Чоловіка відвезли у відділок поліції, власники майна написали на нього заяву.