Наразі чоловікові інкримінують незаконне поводження зі зброєю

У будівлі апеляційного суду в Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату. Відомо, що на момент інциденту в суді розглядалася справа щодо сина нападника, якого судили за військовий злочин. Поліція провела перемовини із чоловіком, після чого він віддав правоохоронцям гранату і пістолет.

Як повідомляє чернівецьке медіа-агентство «АСС», інцидент стався у п’ятницю, 17 березня, на вулиці Емінеску в будівлі апеляційного суду. До приміщення суду намагався зайти чоловік з гранатою. Як повідомив керівник поліції Чернівецької області Руслан Дударець, чоловік дістав з кишені гранату під час спроби зайти до приміщення суду.

«Після перемовин з працівниками з судової охорони, він вийшов та стояв у арці, біля входу до апеляційного суду. З чоловіком провели перемовини, він віддав гранату та травматичний пістолет. Причиною такого поводження чоловіка став вирок, який у суді винесли його синові», – йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що судили чоловіка за вчинення військового злочину. Наразі чоловікові інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

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