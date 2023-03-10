Затриманий стриянин вже раніше мав проблеми з законом за схожі злочини

Поліція затримала 56-річного жителя Стрия на Львівщині за підозрою в торгівлі зброєю. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібні злочини, тепер йому загрожує до семи років тюрми.

Як розповіли в п’ятницю, 10 березня, в поліції Львівщини, поліцейським вдалося задокументувати факти реалізації 56-річним жителем райцентру зброї та боєприпасів. Чоловіка затримали під час чергової реалізації пістолета та набоїв.

У стриянина вилучили пістолет та набої, які він намагався продати (фото поліції)

Правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси і скерували їх на експертне дослідження, їх походження встановлюють слідчі. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних злочинів. Якими видами зброї торгував чоловік, в поліції не уточнюють.

Затриманому повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. За рішенням суду, підозрюваний перебуває під вартою з можливістю внесення застави.