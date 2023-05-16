Галицький районний суд Львова виніс вирок солдату з Сумщини за побиття поліцейського у Львові. Йому призначили півтора роки умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, винесеному у травні, випадок трапився 1 січня 2023 року. Солдат військової служби за контрактом вдарив кулаком в обличчя патрульного, який був при виконанні службових обов’язків. Від удару поліцейський впав, вдарився головою та втратив свідомість. У патрульного діагностували крововилив та закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку.

У матеріалах справи не описано обставин конфлікту. Відомо лише, що випадок трапився у під’їзді будинку, на сходовій клітці. Оскільки справу розглядав Галицький райсуд, то очевидно, що випадок трапився у центрі міста. У суді обвинувачений свою провину визнав.

Справу розглянув суддя Олег Юрків, який визнав солдата винним у насильстві щодо працівника поліції та призначив покарання у вигляді 2 років та 6 місяців тюрми, однак суддя звільнив його від відбування покарання, встановивши півтора роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.