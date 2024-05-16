Тіло потопельниці виявили односельці

На Тернопільщині в меліораційному каналі втопилася 81-річна жінка. Нещасний випадок трапився в Колиндянській територіальній громаді 14 травня. Тіло потопельниці виявили односельці, які викликали поліцейських і повідомили в рятувальну службу.

Нещасний випадок з утопленням стався близько 20:00 14 травня, повідомило ДСНС Тернопільщини. Відомо, що увечері в полі неподалік села Чорнокінецька Воля Колиндянської громади Чортківського району місцеві жителі виявили потопельницю. Тіло жінки перебувало в меліораційному каналі. Люди викликали поліцію і зателефонували в рятувальну службу.

«Нам повідомили місцеві жителі та поліцейські. На те, щоб підняти тіло з води, наші підрозділи не залучалися», – розповів ZAXID.NET речник ДСНС Тернопільщини Андрій Брик.

Правоохоронці виїхали на виклик і встановили, що загибла – це 81-річна жителька села Чорнокінецька Воля. Наразі правоохоронці як жінка опинилася в каналі, а тіло направили на експертизу, щоб встановити від чого настала смерть людини.

За фактом утоплення розпочали кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).