Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі

На Тернопільщині в Почаївській лаврі працівники СБУ затримала проросійську агітаторку, яка прийшла на паломництво. Жінка приїхала в лавру з Дніпропетровської області і кілька днів жила на території монастиря. До відвідин Почаєва і під час вона постійно поширювала в Telegram дописи із публічним заперечуванням збройної агресії Росії проти України. Агітаторка за це отримала підозру.

Працівники СБУ під час розслідування встановили, що провокативні дописи поширювала в інтернеті 57-річна жителька Дніпра. Після повномасштабного військового вторгнення росіян агітаторка почала активно розповсюджувати в соціальних мережах наративи кремлівської пропаганди про необхідність підтримки українцями дій держави-агресора та обґрунтованість окупації Росією частини території нашої держави.

Проросійську агітаторку виявили в одній із церковних крамниць при лаврі

«Серед іншого, зловмисниця поширювала дописи екскерівника забороненої в Україні партії “Держава” Дмитра Васильця, а також колишнього посадовця окупаційної адміністрації Херсонщини Кирила Стремоусова. У цих дописах прокремлівські пропагандисти переконували читачів, що збройна агресія Росії це “громадянська війна”, лідери терористичних угруповань “л/днр” - “герої”, а бійці Сил оборони України - “нацистські поганці”», – повідомили в СБУ Тернопільщини в понеділок, 12 серпня.

З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що жінку затримали на території Почаївської лаври. Вона перебувала в одній із церковних крамничок, також там були всі її речі, які вона взяла із собою в поїздку. Під час розмови із правоохоронцями жінка не заперечувала, що вона поділяє думку вже мертвого колаборанта Стремоусова, а також впевнена, що в країні йде громадянська війна, яку розпочав Захід.

Під час слідчих дій в агітаторки правоохоронці вилучили кишеньковий комп'ютер, який вона використовувала для поширення проросійських постів та наративів.

Жительці Дніпра повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.