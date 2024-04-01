Чоловік підтримував рух колаборанта Стремоусова

«Народного мера» Тернополя засудили на три роки в’язниці за підтримку військової агресії Росії та глорифікацію її військових. Правоохоронці також встановили, що тернополянин активно підтримував рух колаборанта Кирила Стремоусова. В прокуратурі не називають ім’я чоловіка, однак згідно з даними тернопільського видання «Перший онлайн» засудили Влада Федоришина. В суді він своєї вини не визнав.

46-річний тернополянин Влад Федоришин був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних із колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового «народовладдя» Балахніним. Після початку повномасштабного вторгнення тернополянин в різних соціальних мережах почав поширювати дописи на підтримку російських солдат. Влітку 2023 року поліцейські повідомили чоловіку про підозру за публічне виправдовування військової агресії Росії. Влад Федоришин почав переховуватися від слідства. Розшукали його в лютому 2024 року. Він жив в буковинському селі неподалік кордону з Молдовою. Справу слідчі передали в суд.

«Прокурор довів у суді, що тернополянин через створений ним акаунт «Влад Федоришин» в Facebook, у березні 2022 року розповсюджував у мережі матеріали про виправдовування нападу РФ на Україну, глорифікацію військових, які здійснювали збройну агресію», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 1 квітня.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вини. Також чоловік заперечував, що він є громадянином України, бо за його словами не набував статусу громадянина, не приймав громадянства, а народився в УРСР або СРСР.

Тернопільський міськрайонний суд дослідив усі докази, врахував ступінь тяжкості вчинених правопорушень і призначив чоловіку покарання – 3 років позбавлення волі. Вирок ще не вступив у законну силу.