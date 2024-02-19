Автомобіль кілька разів перекинувся

На Тернопільщині в смертельній аварії загинула 29-річна жителька Рівненщини. ДТП сталася вранці 17 лютого неподалік Почаєва. Автомобіль на швидкості злетів з дороги і кілька разів перевернувся. Від удару загинула пасажирка, яка сиділа на задньому сидінні.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 7 години 17 лютого на автодорозі у селі Діброва Кременецького району. Жителі села, які почули гучні звуки на дорозі, вийшли на вулицю і побачили, що зім’яте авто лежить неподалік огорожі приватного подвір’я. Селяни одразу викликали швидку допомогу та поліцію. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили обставини ДТП.

«За попередніми даними, житель Рівненської області керував автомобілем Chevrolet Aveo, однак раптово з’їхав з дороги на узбіччя. Внаслідок чого автівка перекинулася. У результаті ДТП на місці події загинула 29-річна пасажирка, мешканка Рівненщини, яка сиділа на задньому сидінні авто», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці взяли у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Також медики бригади швидкої допомоги надали оглянули його та госпіталізували з травмами в Кременецьку лікарню. Поліцейські за фактом смертельного ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини).