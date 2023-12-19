Аварія сталася на дорозі до Кам'янець-Подільського

На Тернопільщині водій легкового автомобіля на швидкості збив жінку, яка йшла узбіччям дороги. Аварія сталася на дорозі Татарів – Кам’янець-Подільський поблизу міста Борщів. Поліцейські затримали кермувальника і взяли в нього зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Аварія сталася приблизно о 17:00 18 грудня неподалік районного міста Борщів. В поліцію зателефонували очевидці аварії і повідомили, що водій автомобіля на дорозі до Кам’янець-Подільського збив людину. На місце також викликали бригаду швидкої допомоги.

«При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Škoda Fabia не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 63-річну жінку. Вона від отриманих травм померла ще до приїзду швидкої», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 19 грудня.

Поліцейські також з’ясували, що загибла – це жителька Скали-Подільської громади. Як жінка опинилася на дорозі і куди прямувала будуть встановлювати правоохоронці. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, а тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для проведення розтину і з’ясування точної причини смерті.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, які призвели до смерті людини).