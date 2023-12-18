Тіло загиблих з понівеченого автомобіля діставали рятувальники

Неподалік Хмельницького сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. До лікарні також потрапили троє потерпілих, з яких двоє – неповнолітні дівчата.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 14:00 у неділю, 17 грудня, неподалік села Скаржинці Хмельницького району (орієнтовно 10 км від Хмельницького).

«42-річний житель Києва, керуючи автомобілем Dodge Grand Caravan, допустив зіткнення з автомобілем Nissan X-Trail під керуванням 47-річного хмельничанина. Внаслідок ДТП водій автомобіля Nissan X-Trail та його 43-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці події», – повідомляють обставини ДТП правоохоронці.

Водій автомобіля Dodge Grand Caravan та двоє його пасажирок, дівчата 2015 і 2010 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості й були госпіталізовані до лікарні.

«На місці події працювали рятувальники. Вони деблокували потерпілих із понівеченої автівки та передали їх медикам. Також витягли тіла загиблих», – додають у прес-службі рятувальників.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років тюрми.