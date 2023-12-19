Аварія сталася у селищі Заболотів

Правоохоронці затримали водія з Коломиї, який на смерть збив 30-річного мешканця села Рожнів Косівського району. Після ДТП він завантажив тіло загиблого у багажник, відвіз на об’їзну дорогу і викинув на узбіччі. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 грудня, аварія сталася за день до цього у селищі Заболотів. Мешканець Коломиї, керуючи Citroen Berlingo, збив 30-річного чоловіка, який рухався проїжджою частиною дороги. Водій втік додому, де змінив автомобіль на Citroen С3. Повернувшись на місце аварії, він завантажив тіло загиблого у багажник, відвіз на об’їзну дорогу Коломиї і залишив на узбіччі.

«Сам керманич скрився. Правоохоронці прослідкували маршрут руху водія та невдовзі виявили його за місцем проживання. При огляді місця події вилучено автомобілі Citroen Berlingo та Citroen С3 зі слідами речовини бурого кольору», – інформують у поліції.

Водія затримано, він визнав свою вину. За порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення в небезпеці йому загрожує 8 років позбавлення волі.