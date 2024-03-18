В ДТП загинув пасажир мотоцикла

На Тернопільщині водія мотоцикла засудили до 5 років в'язниці за смертельну аварію. Чоловік сів за кермо п’яним і на швидкості втратив керування транспортом. Мотоцикл з’їхав в кювет і пасажир, який сидів позаду водія, отримав смертельні травми. В суді обвинувачений Валентин П. визнав свою вину і попросив суворо його не карати.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що Валентин П. разом зі своїми знайомим випивали алкоголь в селі Жеребки Скалатської громади. Близько 1 ночі 8 серпня 2023 року він разом з товаришем вирішили їхати на мотоциклі до нього додому в село Полупанівку. Валентин П. п’яним сів за кермо Mustang Fortune Wingo, розігнався, але не справився з керуванням і з’їхав у кювет.

Аварія сталася на вул. Задвірня Верхня у с. Колодіївка, Скалатської громади у напрямку від м. Тернопіль до м. Скалат. «Під час руху водій вів мотоцикл із швидкістю, яка значно перевищувала дозволену швидкість в межах населеного пункту. Також внаслідок алкогольного сп’яніння не був достатньо уважний, належно не стежив за дорогою, не обрав безпечної швидкості руху і допустив з’їзд в кювет», – йдеться у вироку Підволочиського районного суду від 5 березня.

Внаслідок ДТП пасажир отримав закриту тупу травму грудей, живота і попереку з численними переломами лівих ребер та ушкодженнями внутрішніх органів – легень, печінки, селезінки, лівої нирки. Це призвело до розвитку внутрішньої кровотечі, від якої настала його смерть на місці пригоди.

В судовому засіданні обвинувачений, який є чинним військовослужбовцем, свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Чоловік розповів, що після ДТП він підійшов до потерпілого, який був ще живий, проте нічого не міг відповісти. Обвинувачений додав, що він був в шоковому стані і не зміг набрати швидку, а тоді почав кричати про допомогу. На його крики прибігли рибалки, які і викликали медиків. Про вчинену аварію дуже шкодує та просив суворо не карати.

Підволочиський районний суд визнав винним Валентина П. і призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 5 років. Строк відбування покарання обвинуваченому рахувати з моменту обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, тобто 18 вересня 2023 року. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.