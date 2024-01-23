Житель Тернопільщини втратив 300 тис. грн при купівлі автомобіля для Збройних сил України. Чоловік збирав кошти для військових, а потім почав шукати в інтернеті оголошення про продаж автомобіля. На одному із сайтів він помітив авто, яке підходило по параметрах. Під час спілкування в соцмережах з продавцем потерпілий кількома траншами перерахував усі наявні в нього гроші.

Правоохоронці з’ясували, що в шахрайську пастку потрапив 30-річний житель Теребовлі. Чоловік розповів, що на одному із сайтів побачив оголошення про купівлю автомобіля з-за кордону за 85 тис. грн.

«Він по цьому повідомленні зв’язався з ніби-то продавцем транспорту. Спілкувалися вони в одній із соціальних мереж. Шахрай запевнив, що на страхування транспортного засобу та інші витрати потрібні ще кошти. Теребовлянець погодився заплатити ще. В результаті потерпілий декількома платежами перерахував 215 тис. грн», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 23 січня.

Однак автомобіля так і не було. Через тиждень псевдопродавець знову зв’язався з жителем Теребовлі і наполіг, аби той скинув ще кошти або не прижене бажане авто. Тоді чоловік зрозумів, що став жертвою шахрайської схеми і звернувся в поліцію.

В подібну шахрайську схему потрапив житель Козлівської селищної ради. 49-річний чоловік звернувся до правоохоронців, бо втратив при купівлі автомобіля 82 тис. грн. Чоловік розповів, що транспорт хотів придбати купляв для свого друга, який проходить службу в ЗСУ.

«Потерпілий зв’язався із фіктивним продавцем авто і домовився про купівлю мінівена Volkswagen Transporter. Шахрай сказав, що для того, щоб він пригнав транспорт із-за кордону, покупець повинен здійснити дві транзакції й перерахувати 82 тисячі на вказаний банківський рахунок. Після отримання грошей псевдопродавець на зв’язок більше не входив», – додали в поліції.

Правоохоронці два факти шахрайства внесли до ЄРДР відповідно до ст. 190 КК України. Триває досудове розслідування. Правоохоронці вживають заходи, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.