Цього року загоряння торфу рятувальники ліквідовують вперше

На Тернопільщині рятувальники гасили пожежу торфу, що спалахнув на площі 1,5 гектара. Загоряння розпочалося 3 жовтня неподалік села Садки Кременецького району. В управління ДСНС зазначили, що пожежу торфу важко контролювати та швидко ліквідувати через те, що торф горить в середині землі.

Про задимлення поля на площі 1,5 гектара поблизу населеного пункту в «Службу порятунку» надійшло від місцевих мешканців близько обіду 3 жовтня. Рятувальники, які виїхали на місце пожежі, встановили, що горять поклади торфу.

«На місце події направили три караули державних пожежно-рятувальних частин. Усього залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Зараз працівники ДСНС активно ліквідовують загоряння та припинення подальшого поширення пожежі», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 3 жовтня.

В управлінні ДСНС Тернопільщини ZAXID.NET зазначили, що пожежа покладів торфу складна тим, що саме загоряння проявляється не лише на поверхні поля, але й глибоко в землі. Щоб її ліквідувати пожежники мають постійно поливати водою ґрунт.

Загалом північ Тернопільщини багата на поклади торфу. Найбільше їх в Шумській громаді та в Кременецькому районі. Кожного року на полях з покладами торфу рятувальники фіксують пожежі. Цьогоріч таке загоряння трапилося вперше.