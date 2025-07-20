Рятувальники на місці аварії у селі Дибще, 20 липня 2025 рік

На Тернопільщині 20 липня зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Рятувальники вивільнили тіла трьох людей та деблокували поранену дитину. Про це повідомили ДСНС Тернополя та обласна поліція.

Смертельна аварія трапилась у селі Дибще Тернопільського району близько 13:00 в неділю, 20 липня. За попередніми даними, на автодорозі не розминулися мікроавтобус і вантажівка.

«Унаслідок аварії загинули троє людей. Ще одну людину – неповнолітнього 2010 року народження – у критичному стані госпіталізували», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували постраждалого, а також вивільнили тіла загиблих (Фото поліції Тернопільщини)

Наразі поліцейські встановлюють особи потерпілих.

На місці інциденту працюють слідчі, експерти-криміналісти та фахівці інших профільних служб. Рух транспорту по автодорозі, де сталась ДТП, не зупинено.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань, додали в поліції.