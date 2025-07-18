Аварія сталася на трасі біля села Чукалівка

У п’ятницю, 18 липня, біля села Чукалівка Івано-Франківського району зіткнулися Tesla та Мercedes Sprinter. В аварії загинув водій Tesla, ще двох людей госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася о 10:05 на трасі Н-9 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига.

Водій Tesla загинув на місці, а водія та пасажира Mercedes госпіталізували

«Зіткнулося два автомобілі – Tesla та Мercedes Sprinter. Попередньо, водій Tesla загинув на місці події, а водія та пасажира Mercedes з травмами доставлено до лікувального закладу», – розповіли правоохоронці й додали, що більше інформації оприлюднять згодом.

На місці події працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, які з’ясовують усі обставини аварії.