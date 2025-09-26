Завод побудували на околиці Збаража

Завод з виготовлення жерстяної тари розмістили на околиці Збаража. Наразі тут вже працює 100 спеціалістів. Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фавор» на Тернопільщину переїхало з Сумщини. Основні потужності перевезли рік тому. Водночас на околиці Збаража розпочинали будівництво нових приміщень. Підприємство наразі виготовляє сучасну жерстяну тару для харчової промисловості.

За даними YouControl, товариство «Фавор» засноване понад 25 років тому. Статутний капітал складає понад 4 млн грн. Володіють ним вісім жителів міста Сум. Керівник – Сергій Карпенко.

Додамо, що нещодавно біля Збаража почали зводити завод з виготовлення вафельних напівфабрикатів. ТОВ «Лекорна» таким чином розширює свої потужності. Основний завод підприємства розміщений на Харківщині. На Тернопільщині найближчим часом запрацює друге виробництво.