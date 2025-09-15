Розширюють виробництво у селищі Козлів

На Тернопільщині працюватиме новий завод з виготовлення цегли та керамоблоків. Підприємство розташоване в селищі Козлів, що за 15 км від Тернополя. Після запуску потужність виробництва будівельних матеріалів складе 30 млн штук цегли на рік.

Новий завод буде поруч зі вже існуючим виробництвом ТОВ «Поризована кераміка». Про запуск заводу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

«На завершальному етапі роботи з реконструкції підприємства, розпочаті ще у 2016 році. Нині готовність – понад 90%. Це стратегічно важливий об'єкт для економіки регіону: нові робочі місця, надходження до бюджету, зміцнення промислового потенціалу», – зазначив В’ячеслав Негода.

Завод спеціалізуватиметься на виробництві рядової цегли та керамічних блоків. Його потужність складає до 30 мільйонів цегли на рік. Після запуску на підприємстві працюватиме близько 50 людей з сіл Козлівської громади та околиць.

Планується, що виробництво цегли та керамоблоків буде максимально автоматизованим, з використанням місцевої сировини. Основне джерело енергії – газ, проте за потреби підприємство зможе перейти на альтернативне паливо – палети.

Додамо, що, за даними YouControl, ТОВ «Поризована кераміка» засноване в 2016 році. Статутний капітал підприємства складає 9 млн грн. Власники фірми – Андрій Горук та колишній народний депутат з Тернопільщини Ярослав Джоджик. Керує товариством Василь Пука.