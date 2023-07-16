США поступово нарощують виробництво та постачання боєприпасів

Сполучені Штати Америки відчувають брак боєприпасів на тлі військової допомоги Україні. Запаси 155-мм боєприпасів, які є стандартними снарядами для країн НАТО, виявилися на відносно низькому рівні, повідомив у коментарі CNN радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, в США починають закінчуватися запаси снарядів, оскільки країна працює над допомогою Україні. Джейк Салліван зазначив, що на відновлення запасів 155-мм снарядів потрібні не місяці, а роки.

«Адміністрація президента Джо Байдена виявила, що загальні запаси 155-мм боєприпасів, які є стандартними боєприпасами НАТО для артилерійської зброї, були відносно низькими. Президент наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь знадобляться, для будь-якого конфлікту в будь-який час», – підкреслив Джейк Салліван.

Радник президента додав, що США працюють над відновленням своїх запасів, поступово збільшуючи потужності виробництва та постачання боєприпасів.

Нагадаємо, 7 липня The Wasington Post повідомило, що Джозеф Байден схвалив надання Україні спірних касетних боєприпасів для допомоги в просуванні контрнаступу. Рішення дозволило обходити юридичні обмеження.

13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. За його словами, вище керівництво ухвалить рішення щодо «ділянок території, де воно може бути використане» і наголосив на обмеженнях на використання касетних боєприпасів.