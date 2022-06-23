Норвегія збільшить видобуток природного газу зі своїх родовищ

Норвегія збільшить видобуток та постачання газу до країн ЄС, щоб компенсувати скорочення постачань із Росії. Про це йдеться у спільній заяві виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса та міністра енергетики Норвегії Тер'є Осланда, пише Liga.ua.

«Існує великий потенціал для збільшення продажів до Європи в 2022 році, що принесе на європейський ринок близько 100 ТВт-год додаткової енергії», – наголошено в заяві, яку також підписала єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

Як повідомляється, Норвегія збільшить видобуток та постачання газу до ЄС на 8% до 122 млрд кубометрів цього року. Це відповідає додатковим 100 ТВт-год енергії, про які йдеться у заяві, що означає, що весь додатковий видобуток призначено для Європи.

ЄС імпортує приблизно п'яту частину свого газу з Норвегії порівняно з 40%, які Євросоюз отримував із Росії до воєнного вторгнення в Україну. У заяві йдеться, що Норвегія залишиться великим постачальником газу до Європи і після 2030 року.

ЄС очікує, що попит на газ у Європі впаде на 30% до 2030 року. Скорочення споживання планується досягти завдяки енергозбереженню та збільшенню потужностей відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Євросоюз тимчасово перейде на вугілля через скорочення постачання газу з Росії. Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС.