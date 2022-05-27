Фура загорілася під час руху на Львівщині

У п'ятницю вранці, 27 травня, на трасі Київ-Чоп у селі Плав’я на Сколівщині під час руху загорілася вантажівка MAN. На щастя, унаслідок пожежі обійшлося без жертв.

У ДСНС Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 5:30 на трасі Київ-Чоп поблизу села Плав'я Стрийського району. Водій автомобіля MAN під час руху побачив, як з-під капота вантажівки почав вибиватися дим. Спершу небайдужі водії за допомогою вогнегасника намагалися ліквідувати загорання. Також водії допомогли відчепити причіп вантажівки.

Пожежники, прибувши на місце події, загасили пожежу. Ліквідація тривала близько півгодини. Вогонь знищив моторний відсік. Унаслідок займання ніхто не постраждав.