Під час руху на вул. Миру в Бродах загорівся автомобіль Renault Kangoo

За минулу добу, 9 січня, рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. За інформацією ДСНС Львівщини, одна пожежа сталася у Львові, де під час руху загорівся автомобіль Таврія, інша – у Бродах, де горів автомобіль Renault Kangoo. Обидві пожежі виникли під час руху автомобілів.

У Львові автомобіль загорівся на вул. Розточчя у Шевченківському районі. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 19:56. Автомобіль Таврія загорівся під час руху. Пожежу ліквідували о 20:10. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля.

Автомобіль Таврія загорівся під час руху

Цього ж дня рятувальники гасили ще одну пожежу в автомобілі у Бродах. О 12:54 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Renault Kangoo на вул. Миру. О 13:12 пожежу ліквідували. Вогонь знищив утеплювач капота та акумуляторну батарею.