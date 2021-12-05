Павло Білецький пов'язує підпал із журналістською діяльністю

В Ужгороді у неділю вранці, 5 грудня, згоріли два автомобілі журналіста, засновника та редактора інформагенції «ЗІДО» Павла Білецького. Відео пожежі він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Чоловік припускає, що це – підпал та пов’язує його із журналістською діяльністю. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

У коментарях до свого допису Павло Білецький зазначає, що підпал машин пов’язаний із його журналістською діяльністю. «От ціна правди», – зазначає журналіст. Також він уточнює, що під час пожежі згоріли два автомобілі.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисний підпал). Слідство триває.

Павло Білецький у коментарі ZAXID.NET підтвердив, що пов'язує підпал зі своєю роботою.

За інформацією прес-служби поліції, повідомлення про пожежу в автомобілі в Ужгороді поліцейським надійшло о 05:20 неділі, 5 грудня. Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що вогнем повністю пошкоджено автомобіль Subaru Forester та частково Volkswagen Beetle, що був припаркований неподалік.

«Обидва транспортні засоби були у користуванні жителя Ужгородщини, який займається журналістською діяльністю», – уточнили у прес-службі.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу).