Правоохоронці затримали виконавця підпалу машин журналіста

На Закарпатті затримали підозрюваного у підпалі двох автомобілів, що належали журналісту засновнику та редактору ІА «ЗІДО» Павлу Білецькому. Затриманий – раніше судимий мешканець Закарпатської області. За підпал чоловікові загрожує до 10 років тюрми.

Як у середу, 8 грудня, повідомила прес-служба СБУ Закарпатті, підозрюваного у підпалі неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, він також був засуджений за тяжкий злочин.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що затриманий – 33-річний закарпатець. Під час допиту він пояснив, що мотивом вчинення підпалу стали боргові зобов’язання потерпілого. Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють замовників злочину та інших осіб, причетних до підпалу.

У Закарпатській обласній прокуратурі ZAXID.NET пізніше додали, що Берегівський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 112 тис. грн.

Нагадаємо, в Ужгороді 5 грудня згоріли два автомобілі місцевого журналіста, засновника та редактора інформагенції «ЗІДО» Павла Білецького. Відео пожежі він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, припустивши зумисний підпал через його журналістську діяльність. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Під час пожежі автомобіль Subaru Forester та частково Volkswagen Beetle, що був припаркований неподалік.