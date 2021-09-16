Майора поліції Михайла Чердака затримали через шість місяців після оголошення у розшук за організацію підпалу автомобіля львівської журналістки

Підозрюваний в організації підпалу у Львові автомобіля журналістки «Радіо Свобода» 44-річний екс-майор поліції Михайло Чердак оскаржив у суді наказ про його звільнення з поліції. Він вимагає поновити його на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної поліції та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Старшого оперуповноваженого Франківського відділу поліції Львова Михайла Чердака звільнили з поліції у лютому 2020 року, після того, як стало відомо про його причетність до організації підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода» Галини Терещук у січні того ж року.

Через півроку після звільнення, у липні, Михайло Чердак оскаржив своє звільнення з поліції в суді. Прикметно, що саме в цей час він переховувався від слідства – його затримали лише 17 серпня 2020 року.

У грудні 2020 року Львівський окружний адміністративний суд залишив позов Михайла Чердака без розгляду через порушення термінів оскарження. Це ж рішення у березні 2021 року підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Натомість Верховний Суд у червні цього року скасував згадані рішення першої інстанції та апеляції та повернув справу назад у Львівський окружний адміністративний суд – для повторного розгляду.

Засідання у Львівському окружному адміністративному суді щодо поновлення Михайла Чердака в поліції, яке мало відбутися у четвер, 16 вересня, перенесли через відсутність позивача. Його адвокат пояснив, що екс-поліцейський захворів.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня 2020 року львівській кореспондентці української служби «Радіо Свобода» Галині Терещук спалили у центрі Львова автомобіль Mitsubishi Colt. Через тиждень поліція затримала в Одесі 19-річного мешканця Хмельницького Якоба Сарахмана, який за 5000 грн погодився підпалити авто. Він пішов на співпрацю зі слідством і в результаті отримав умовний термін.

Натомість старший оперуповноважений кримінальної поліції Франківського відділу поліції Львова Михайло Чердак, якого Сарахман вказав як організатора підпалу, встиг втекти і понад півроку переховувався від слідства, аж поки його не затримали у серпні 2020 року. Зрозуміло, що з поліції його звільнили відразу як стало відомо про його причетність до підпалу. За версією слідства , саме Чердак у змові із замовником підшукав виконавця, дав йому завдання, а після цього заплатив йому. Після затримання Михайло Чердак сплатив визначену судом заставу у 168 тис. грн. і вийшов на волю. Судовий розгляд ціє справи ще триває.

Замовником підпалу автомобіля журналістки вважають 48-річного раніше судженого львів'янина Вадима Дмитренка, який зараз перебуває під домашнім арештом. Мотиви цього злочину наразі не розголошують.