Палій авто журналістки «Радіо Свобода» у Львові отримав три роки умовно

Унаслідок підпалу в автомобілі журналістки повністю вигоріла передня частина

У понеділок, 25 травня, Галицький районний суд міста Львова виніс перший вирок у справі підпалу автомобіля львівської кореспондентки «Радіо Свобода» Галини Терещук. Безпосереднього виконавця підпалу 19-річного Якоба Сарахмана засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі Львівщини, Якоб Сарахман зізнався, що погодився за 5000 грн підпалити автомобль журналістки. М'якість вироку пояснюється тим, що Сарахман сприяв розслідуванню злочину та уклав угоду зі слідством. Цю угоду погодили і потерпілі у справі – подружжя львівських журналістів Галина та Василь Терещуки.

«Ми погодились на таку угоду, оскільки він пішов на співпрацю, вказав на винних, не втікав нікуди. Тому ми пішли на такий крок, розуміючи, що це молода людина», – розповіла ZAXID.NET Галина Терещук.

Відповідно до вироку суду, засуджений має компенсувати потерпілим частину збитків. Зі слів Галини Терещук, під час слідства Якоб Сарахман зізнався ще у двох підпалах автомобілів за гроші. Ці підпали організували ті ж люди, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля родини Терещуків.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня цього року львівській кореспондентці української служби «Радіо Свобода» Галині Терещук спалили у центрі Львова автомобіль Mitsubishi Colt. Через тиждень безпосереднього виконавця злочину, 19-річного мешканця Хмельницького Якоба Сарахмана затримали в Одесі.

Згодом стало відомо, що до організації підпалу авто журналістки причетний 43-річний майор львівської поліції Михайло Чердак. Його не затримали, оскільки він втік за кордон і досі перебуває у розшуку. Замовником підпалу автомобіля журналістки вважають 48-річного раніше судженого львів'янина Вадима Дмитренка, зараз в очікуванні суду він перебуває під домашнім арештом.