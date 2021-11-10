Автомобіль був припарковний у дворі багатоповерхівки

В Ужгороді вночі середи, 10 листопада, патрульна поліція затримала 36-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля Skoda. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю. Машина належить 51-річній ужгородці, мотиви підпалу наразі невідому. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про загорання автомобіля Skodа на вулиці 8 Березня рятувальники отримали у середу, 10 листопада, о 01:24. Вогонь повністю знищив авто. Машина була припаркована у дворі багатоповерхівки, де мешкає 51-річна власниця.

Вже за годину після пожежі поліція затримала підозрюваного у підпалі. Це – 36-річний ужгородець, який вже має судимість.

Як у коментарі ZAXID.NET повідомив речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський, близько 2:00 патрульні отримали виклик про пожежу: у поліцію зателефонувала жінка і повідомила, що бачила з балкона невідомих, які підпалюють її авто. Патрульні прибули за місцем виклику і виявили палаюче авто. Біля нього стояла власниця автомобіля. Поліцейські викликали рятувальників, а доки ті їхали, патрульні намагалися приборкати полум’я вогнегасником, який був у службовому авто.

«Патрульні одразу почали оглядати прилеглу територію і помітили чоловіка, який намагався втекти, але його зупинили і затримали. Неподалік місця події інспектори також знайшли каністру із горючою речовиною, якою затриманий, імовірно, скористався, щоб підпалити автівку.Чоловік поводив себе агресивно і намагався вдарити поліцейських, тому інспектори застосували до нього кайданки», – зазначив Ернест Завадський.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET додали, що наразі про мотиви чоловіка нічого не відомо. Також у поліції не уточнюють, чи були між собою знайомі власниця авто та підозрюваний у підпалі.

«Слідчі вилучили ряд речових доказів, які вказують на причетність чоловіка до підпалу. Наразі його, відповідно до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання», – уточнюють у прес-службі поліції Закарпаття.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (тобто умисне пошкодження майна, шляхом підпалу). За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.