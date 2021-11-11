Чоловікові вдалося самостійно загасити палаючий автомобіль

Вночі 11 листопада у Дубно намагалися спалити авто народного депутата від «Слуги народу» Олександра Аліксійчука. У припаркований на подвір'ї Skoda Karoq невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю. Про інцидент у поліцію повідомив депутат Дубенської міськради Артур Биць, який і користується цим автомобілем.

Про спробу підпалу авто вранці четверга, 11 листопада, повідомили прес-служби прокуратури та поліції. За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 02:00 на подвір'ї місцевого депутата. «Сьогодні вночі до поліції звернувся депутат Дубенської міської ради з повідомленням про те, що за місцем його проживання, у дворі поблизу будинку невідома особа проникла на подвір’я та здійснила підпал автомобіля марки Skoda Karoq. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати», – йдеться у повідомленні рівненської прокуратури.

Прес-служба поліції уточнила, що про підпал авто правоохоронцям повідомив 46-річний мешканець Дубного, а сам автомобіль зареєстрований на 40-річного народного депутата.

За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, із заявою про спробу підпалу до поліції звернувся депутат Дубенської міськради Артур Биць, а саме авто належить нардепу від «Слуги народу» Олександру Аліксійчуку.

Внаслідок підпалу вогнем пошкоджено ліву передню частину автомобіля. Правоохоронці вилучили з місця події пластикову пляшку та змиви паливо-мастильних речовин з лівих водійських дверцят.

Зазначимо, Олександр Аліксійчук балотувався до ВРУ від виборчого округу №154, до якого входить Дубно. Артур Биць офіційно є одним із помічників Аліксійчука.