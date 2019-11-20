На трасі Київ-Чоп поблизу Львова автомобіль на смерть збив жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 19 листопада, близько 20:30. Автомобіль збив жінку. Від отриманих травм 64-річна жінка загинула на місці події.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, ДТП сталася близько 20:30 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Ямпіль, Пустомитівського району.

«Водій автомобіля Renault Duster, мешканець м. Винники, скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Унаслідок ДТП жінка загинула на місці події», – зазначено у повідомленні.

За інформацією відділу комінікації поліції Львівської області, за кермом автомобіля Renault перебував мешканець м. Винники, 1997 року народження. Загибла –місцева мешканка, 1955 року народження.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 286.