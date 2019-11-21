На трасі Львів — Рава-Руська під час оформлення ДТП трапилася ще одна аварія: загинув свідок

Ввечері 20 листопада на міжнародній трасі Львів — Рава-Руська трапилася подвійна ДТП: зіткнулися легковик, бус та фіра. Одна людина загинула, двоє травмованих.

Близько 17:46 між селами Лавриків та Добросин Жовківського району трапилася ДТП, у яку потрапили автомобіль Skoda Fabia, підвода та мікроавтобус Fiat Scudo. Як повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, у ДТП загинув 34-річний пішохід, мешканець с. Лавриків. Ще дві людини отримали травми, їх шпиталізували у Жовківську районну лікарню.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що ДТП трапилися не одночасно. Спочатку відбулося зіткнення легковика та фіри, а мікроавтобус в'їхав в них згодом.

«Екіпаж оформляв ДТП без потерпілих між гужовим транспортом та автомобілем Skoda Fabia. Місце події було огороджене світловідбиваючими конусами, службовий автомобіль стояв із увімкненим проблисковим маячком синього кольору, склад екіпажу був в світловідбиваючих жилетах», — розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

50-річний водій автомобіля Fiat Scudo не дотримався безпечної швидкості та допустив зіткнення із учасниками ДТП. Водій здійснив наїзд на пішохода 1985 року народження, який загинув на місці події.

Також уламками транспортних засобів учасників ДТП було пошкоджено передній бампер службового автомобіля патрульних поліцейських Mitsubishi Outlander.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.