Аварія сталася між селищем Ясіня та селом Кваси у Рахівському районі

Смертельна аварія сталася вранці 6 січня на трасі Мукачево – Львів у Рахівському районі. Водій Volkswagen не впорався з керуванням на засніженій дорозі і після зіткнення з відбійником авто злетіло в річку. Внаслідок ДТП загинула його 35-річна дружина.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, аварія сталася між селищем Ясіня та селом Кваси. За кермом Volkswagen був 40-річний житель села Богдан Рахівського району.

«Проїжджаючи засніженою дорогою на заокругленій ділянці автошляху чоловік не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з відбійником, а опісля – автомобіль злетів у річку Чорна Тиса, – розповіли правоохоронці.

У Головному управлінні ДСНС в Закарпатській області додали, що водій самотужки вибрався з авто й зміг виплисти на берег.

«Для нього викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортувала постраждалого до лікувального закладу в Рахові. Тіло його дружини рятувальники виявили через 300 метрів униз за течією», – зазначили в ДСНС.

Водій за кермом був тверезий. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.