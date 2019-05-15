На тротуарах у Львові наносять попередження для пішоходів

Попереджувальні написи на тротуарах мають на меті привернути увагу пішоходів на безпеку дорожнього руху

У Львові патрульні почали наносити перед пішохідними переходами надписи, покликані звернути увагу пішоходів на дотримання правил дорожнього руху. Перші написи нанесли у середу, 15 травня, у межах всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Про це повідомила прес-служба Патрульної поліції Львівської області.

На тротуарах перед пішохідними переходами наносять написи «Візьми дитину за руку», «Зніми навушники», «Сховай телефон», «Подивися праворуч». Акція має на меті акцентувати увагу пішоходів на рух транспорту та закликати їх бути уважними на дорозі.

Фото прес-служби Патрульної поліції Львівської області

За словами речниці Патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, першочергово написи нанесуть на тих вулицях і перехрестях, де найчастіше автомобілі збивають пішоходів. Розпочали патрульні із вул. Княгині Ольги та вул. Володимира Великого.

Як додала Катерина Рибій, наразі патрульні встигли нанести близько 10 написів. Але коли покращиться погода, їх продовжать наносити по інших вулицях міста, особливо поблизу шкіл.