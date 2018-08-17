На Urban Talks у Запоріжжі Андрій Садовий поділився успішними практиками Львова

17 серпня у Запоріжжі відбувається чергова дискусія обміну досвідом між містами Urban Talks. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про досвід розвитку сучасного міста, поділився порадами у сфері авіасполучення, ІТ-сфери, бренду міста і промислового туризму.

«Я працюю міським головою більше 12 років. І коли я почав працювати, в місті було дуже багато проблем. І розуміючи важливість вирішення всіх тих проблем, в першу чергу я зробив ставку на кадри – запросити мудрих людей зі всієї України до роботи», ‒ поділився секретами Андрій Садовий.

Мер Львова переконаний, що важливим етапом розвитку міста є розвиток аеропорту. Адже з великим промисловим потенціалом можна успішно розвивати промисловий туризм.

Також мер Львова переконаний, що творцями міської стратегії мають бути самі мешканці міста.

фото Романа Балука

Перед дискусією Андрій Садовий зустрівся з міським головою Запоріжжя Володимиром Буряком, з яким обговорили вирішення транспортного питання та екологічну ситуацію, важливість розвитку авіасполучення та можливості поглиблення співпраці між містами. Також мер Львова відвідав ПАТ «Запоріжсталь», міський аеропорт, та побував у КП «Запоріжелектротранс».

Нагадаємо, Urban Talks – це дискусійна платформа для налагодження дружнього діалогу та співпраці між містами. Учасники діляться практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст. Такі зустрічі вже відбулися у Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Краматорську та Слов’янську.