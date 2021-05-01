1 та 2 травня у Львові та області синоптики прогнозують сильні пориви вітру та шквали. Місцями можливі грози та град.

Як ідеться в повідомленні Львівського гідрометцентру, до кінця доби в суботу, 1 травня, на Львівщині прогнозують грозу, під час якої місцями можливий град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

У неділю, 2 травня, вночі та вранці подекуди туман видимістю 200-500 м. Вранці та вдень синоптики прогнозують грози, пориви південно-західного вітру 17-22 м/с, місцями значні дощі та град. Температура вночі 6 – 11°С тепла, вдень 17 – 22° С тепла.

Також на дорогах області можливе погіршення видимості через дощ та туман 200-500 м.