Під час Великодніх свят у Львові та області буде тепла погода, однак синоптики попереджають про грози та дощі.

Згідно з інформацією львівського регіонального Гідрометцентру, у суботу, 1 травня, на Львівщині прогнозують 6-8 вночі та 15-17 удень. Вітер – 5-10 м/с. Протягом дня буде хмарно і можливий короткочасний дощ.

День Великодня, 2 травня, за прогнозами синоптиків, буде теплим. Вночі температура повітря сягне 7-9 градусів, а вдень підніметься до 19-21. При цьому протягом усього дня в області буде хмарно, можливі грози та дощі.

Уже з понеділка, 3 травня, на Львівщину прийде похолодання. Вночі температура опуститься до 6-8 , а вдень становитиме 11-12. 2 травня у Львові так області прогнозують грози та дощі.

У вівторок, 4 травня, на Львівщині синоптики прогнозують 3-5 вночі та до 13 удень. Опадів не передбачається.