69-річний Реджеп Таїп Ердоган продовжить керувати Туреччиною

У неділю, 28 травня, в Туреччині пройшов другий тур виборів президента. За посаду боролися чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, а також лідер опозиції Кемаль Киличдароглу. Дані підрахунку голосів свідчать про перемогу з невеликим відривом Реджепа Таїпа Ердогана.

Виборчі дільниці в Туреччині закрилися о 17:00 за київським часом. Невдовзі після цього були опубліковані перші результати підрахунків голосів.

Так, дані підрахунку 98,38% бюлетенів свідчать, що Ердоган отримує 52,10% голосів, а Киличдароглу – 47,90%. Відрив між ними становить трохи більше чотирьох відсотків. Явка виборців склала 85,6%.

Нагадаємо, що 69-річний Ердоган керує Туреччиною вже понад 20 років: З 2003-го до 2014-го він був прем’єр-міністром. Тоді в країні була парламентська форма правління, на чолі якої був саме прем’єр-міністр. В 2014-му Ердоган виграв президентські вибори. За його правління у 2017 році в Туреччині скасували посаду прем’єр-міністра і в руках Ердогана опинилися великі владні повноваження, адже він став одночасно і президентом, і очільником уряду, через що Туреччину називають «суперпрезидентською республікою». Таким чином, Ердоган продовжить керувати Туреччиною до 2028 року.

74-річний соціал-демократ Кемаль Киличдароглу балотувався від опозиційного блоку з шести партій. У передвиборчій кампанії він обіцяв повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центральний банк, і приборкати інфляцію. Киличдароглу також виступає за зближення з Європейським Союзом.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Туреччині відбувся 14 травня. Тоді Ердоган переміг з різницею приблизно у 5% голосів.