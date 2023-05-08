Російська розвідка проводить масштабну операцію впливу в Європі, щоб створити розкол між ЄС і Туреччиною та послабити підтримку України. Про це повідомляє шведське видання Expressen.

За даними журналістів, спецслужби РФ взялися за провокації після антитурецьких протестів у Швеції та Данії на тлі блокування Туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Після цього російська розвідка склала план, метою якого було принизити президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

«Сьогодні між Туреччиною та країнами ЄС існує значна напруженість. І справа не лише у жорстких дипломатичних контактах між Туреччиною та Швецією та перенесенні процесу вступу скандинавських країн до НАТО. По всій Європі спостерігається загальне зростання ісламофобських настроїв», – заявивили джерела журналістів в одній із спецслужб.

Агенти спецслужб РФ активно відвідують протести в країнах ЄС

Зокрема, росіяни планували «яскраву акцію», під час якої п’ятеро людей у масках стали б на прапор Туреччини та спалили портрет Ердогана. Провести акцію планували в одному із відомих місць Гааги. Демонстрація 5 березня у Парижі біля воріт площі Сен-П'єр, під час якої нібито представники української громади розгорнули антитурецький банер і вигукували на камеру «Стоп, Ердоган» – також відбувалась за сприяння російських спецслужб. Так хотіли показати, що українці нібито «невдячні».

Проте журналісти з’ясували, що «представник українського суспільства» на акції 5 березня у Парижі раніше брав участь в інших акціях, але вже з антиукраїнськими гаслами.