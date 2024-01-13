Віце-президент Тайваню від головуючої партії лідирує на виборах

Президентом Тайваню за підрахунком понад 99% голосів стане кандидат від прозахідної та антикитайської Демократичної прогресивної партії (DPP) Лай Цінде. Партія DPP також лідирує і в парламентських виборах – це вже третій раз, коли демократичні сили лідирують у виборах, повідомило у суботу, 13 січня, Bloomberg.

За результатами понад 99% опрацьованих голосів, Лай Цінде стане президентом Тайваню. Політик відомий своєю прозахідною позицією, а також відкидає територіальні претензії Китаю щодо Тайваню. Наразі Лай Цінде обіймає посаду віце-президента Тайваню.

За попередніми результатами, за Лая Цінде проголосувало 40,1% виборців. Друге місце на президентських виборах посідає пропекінський опозиціонер Хоу Юй з KMT (33,5%), а третє – також прибічник союзних відносин із Китаєм Ко Вень-дже (26,5%). Обидва опозиційні кандидати вже визнали свою поразку на виборах.

«Перемога Лая є безпрецедентною демократичною віхою: вперше політична партія в Тайвані виграє треті президентські вибори поспіль», – повідомило агентство.

Результати президентських виборів у Тайвані за підрахунками понад 99% голосів

Зазначимо, паралельно з президентськими виборами у Тайвані триває підрахунок голосів парламентських виборів. DPP не утримує більшість в однопалатному законодавчому органі вперше після того, як демократка Цай Ін Вень вперше виграла президентські вибори у 2016 році – політикиня керувала Тайванем дозволені два терміни до 2024 року. Станом на 17:00 52 місця у парламенті отримує опозиційна KMT, а DPP – 51 місце. Ще 8 місць у парламенті отримала партія TPP.

Лай Цінде вже заявив, що може призначити в уряд посадовців з інших партій, та пообіцяв віддавати пріоритет питанням, щодо яких є консенсус серед усіх політичних сил Тайваню. За даними Bloomberg, ці заяви є натяком на те, що попри його перемогу, DPP втратила законодавчу більшість у парламенті.

Додамо, Китай вважає Лая Цінде «сепаратистом» та заявив, що в разі його заяв про формальну незалежність Тайваню від Китаю «буде змушений вжити заходів». Попри те, що Тайвань фактично незалежний від комуністичного Китаю, КНР не визнає його окремішності та погрожує застосувати силу в разі проголошення незалежності Тайванем.

І Тайвань, і Китай вважають свої території одним великим Китаєм та не проти об’єднання. Водночас Тайвань хоче об’єднання територій під демократичними засадами і виступає за статус-кво, а Китай хоче привласнити собі територію острова як частини комуністичної країни.

Обрання Лая Цінде президентом може стати приводом для активізації Китаю для подальшої військової ескалації. Варіантів розвитку подіє є три:

масштабні військові навчання біля берегів Тайваню;

блокаду острова;

вторгнення Китаю.

Водночас експерти заявляють про те, що Китаю не буде вигідно починати війну з Тайванем – першочергово, це зумовлено взаємозалежністю країн як торговельних партнерів. Окрім того, вторгнення до Тайваню різко погіршить дещо пом’якшені відносини між Китаєм та США.