У неділю, 14 липня, працівники рятувально-водолазної служби Львівської області витягнули на берег тіла двох потопельників. Трагічні випадки трапились ще 13 липня на озерах у Львівському та Яворівському районах. Загиблі – 56-річний та 38-річний чоловіки. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як йдеться на Facebook-сторінці центральної водолазно-рятувальної служби, один з інцидентів трапився в місцевому ставкув села Баличі Яворівського району. 38-річний місцевий мешканець купався у ставку і зник. Інший інцидент трапився у ставку села Серники Львівського району. Там 68-річний місцевий мешканець пірнув у воду та зник. Тіла обох потопельників підняли на поверхню.

За даними ДСНС у Львівській області, з початку року у водоймах Львівщини вже загинуло 28 людей, з них три дитини.

Рятувальники вкотре закликають: