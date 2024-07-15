На вихідних у водоймах Львівщини потонули 56-річний та 38-річний чоловіки
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У неділю, 14 липня, працівники рятувально-водолазної служби Львівської області витягнули на берег тіла двох потопельників. Трагічні випадки трапились ще 13 липня на озерах у Львівському та Яворівському районах. Загиблі – 56-річний та 38-річний чоловіки. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.
Як йдеться на Facebook-сторінці центральної водолазно-рятувальної служби, один з інцидентів трапився в місцевому ставкув села Баличі Яворівського району. 38-річний місцевий мешканець купався у ставку і зник. Інший інцидент трапився у ставку села Серники Львівського району. Там 68-річний місцевий мешканець пірнув у воду та зник. Тіла обох потопельників підняли на поверхню.
За даними ДСНС у Львівській області, з початку року у водоймах Львівщини вже загинуло 28 людей, з них три дитини.
Рятувальники вкотре закликають:
- купатися потрібно лише в спеціально відведених та визначених місяцях;
- не відпливати далеко від берега, якщо не впевнені у власних силах;
- не дозволяти дітям купатися у водоймах без нагляду дорослих;
- не заходити у водойми в нетверезому стані.