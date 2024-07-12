Тіло потопельника витягнули за два дні після зникнення

На Львівщині на території відпочинкового комплексу втопився 59-річний чоловік. Рятувальники знайшли його тіло за два дні після зникнення.

Як повідомила Центральна рятувально-водолазна служба, 10 липня на території відпочинкового комплексу «Сосновий бір» у селі Бортятин Яворівського району зник 59-річний чоловік, який купався в місцевому озері.

Його тіло виявили водолази за два дні після зникнення – 12 липня.

Додамо, що за даними ДСНС, від початку року на водоймах Львівщини потонули 24 людини, з них троє дітей.